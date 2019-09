La Halep saluta Pechino

Nuovamente in campo dopo la vittoria degli Us Open, Bianca Andreescu ha vinto all'esordio nel "China Open", torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.285.274 dollari che si disputa sui campi in cemento di Pechino, in Cina.

La canadese, quinta testa di serie, ha sconfitto Aliaksandra Sasnovich per 6-2, 2-6, 6-1.

Secondo turno fatale invece per Simona Halep, numero 6 del tabellone, ha ceduto con Ekaterina Alexandrova, che l’ha battuta per 6-2, 6-3.

SPORTAL.IT | 30-09-2019 14:05