La Honda annuncia il sostituto di Lorenzo

In casa Honda Repsol, con Jorge Lorenzo che si concentra sul recupero dagli infortuni subiti ad Assen, sarà Stefan Bradl a prendere il suo posto in in sella alla seconda RC213V.

Il pilota tedesco ha già disputato una gara in questa stagione, a Jerez de la Frontera, arrivando decimo, mentre sul circuito tedesco si è piazzato due volte nei primi cinque posti, nel 2012 e nel 2013.

"Sono molto contento di unirmi al Team Repsol Honda in Germania, è una gara speciale per me come gara di casa, ovviamente mi dispiace molto per Lorenzo e gli auguro il recupero più veloce possibile e di tornare più forte – ha dichiarato Bradl -. Sono qui per poter aiutare la squadra e l'HRC, vediamo cosa ci porta questo fine settimana. Abbiamo lavorato bene con Honda e sono grato a loro per questa opportunità".

Il Team Repsol Honda spera che Lorenzo possa guarire in tempo per tornare dopo la sosta nel GP della Repubblica Ceca, in programma sul circuito di Brno.

