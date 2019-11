La Honda apre a una squadra con due Marquez

Alberto Puig non esclude che possa essere Alex Marquez a prendere il posto lasciato libero in Honda Hrc da Jorge Lorenzo. "Il valore del ragazzo va ben al di là del cognome. E’ campione del mondo delle Moto2 ed è normale che pensi al salto di categoria. Verrà presa in considerazione anche questa eventualità" ha detto il team manager della scuderia giapponese.

"Sono orgoglioso che si faccia il nome di mio fratello – ha commentato Marc Marquez -. Non farò pressioni né in un modo né nell’altro".

SPORTAL.IT | 15-11-2019 14:07