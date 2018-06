La Honda progetta un Dream Team anti Valentino Rossi

La Honda progetta un Dream Team composto dal campione del mondo Marc Marquez (e leader della classifica MotoGP 2018) e dal suo connazionale Jorge Lorenzo. Undici Mondiali vinti in due. E’ l’indiscrezione di mercato che lancia la Gazzetta dello Sport sul futuro del centauro maiorchino, in uscita dalla Ducati, come confermato dallo stesso numero 99 dopo il Gran Premio d’Italia.

La scuderia giapponese saluterà Dani Pedrosa a fine anno e avrebbe già comunicato la sua decisione al diretto interessato: secondo quanto riporta la rosea, per Lorenzo non ci sarebbero altre alternative possibili per poter competere ancora per il titolo. La pista Yamaha, secondo il giornale meneghino, si è molto raffreddata nelle ultime ore.

“Resto in Ducati? E’ troppo tardi – aveva detto Lorenzo dopo il trionfo al Mugello -. Oggi non ho vinto perché sono senza pressione, ma perché guido meglio. Se il pezzo che mi hanno dato (il nuovo serbatoio, NDA) fosse arrivato prima anche i risultati sarebbero arrivati prima. Gigi ha creduto troppo tardi in me. Se avressero creduto in me al 100% prima, magari le cose sarebbero diverse. Io ho molti difetti, ma la sincerità è una mia virtù. Molta gente pensa che io abbia trovato scuse, ma non è così. Con il serbatoio come volevo e i pezzi che volevo, oggi ho vinto”.

“Gigi ha provato a darmi una moto che fosse adatta al mio stile di guida. In alcune cosa ci sono riusciti, in altre no. La volontà c’era, ma l’ultimo pezzo essenziale per risparmiare le energie è arrivato qui”.In ogni caso Lorenzo annuncerà tra pochi giorni il suo futuro: “Saprete questo quello che farò”.

Alcune settimane fa, Marc Marquez aveva aperto alla possibilità di avere in squadra un campione: “Riguardo al mio compagno di squadra, io dico soltanto che voglio un compagno di squadra forte. Ovviamente i piloti incominciano a trovare tutti il loro posto e la loro collocazione. Spero che la Honda prenda un centauro per vincere il Mondiale, uno forte. Io sono qui sono alla Honda, e sono tranquillo”.

SPORTAL.IT | 05-06-2018 13:05