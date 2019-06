La Juve avvisa su Sarri: 'Non c'è solo lui'

Per conoscere il nome del prossimo allenatore della Juventus bisognerà aspettare ancora qualche giorno. La speranza dei tifosi bianconeri che qualcosa si sbloccasse subito dopo la fine della stagione dei club, con la disputa delle finali di Champions League ed Europa League, è infatti andata delusa come confermato dalle parole del direttore sportivo Fabio Paratici, che ha parlato a Napoli a margine della consegna del premio “Football Leader” come miglior ds dell’ultima stagione.

Napoli città peraltro non casuale nelle “primarie” per la panchina bianconera, visto che il tecnico preferito viene indicato in Maurizio Sarri, reduce da una stagione esaltante alla guida del Chelsea, ma dopo tre annate vissute proprio al Napoli.

Paratici ha fatto il nome del tecnico di origini toscane, ma senza sbilanciarsi e anzi alludendo a una lista di tecnici nella quale verrà scelto l’erede di Max Allegri, non confermato nonostante un altro anno di contratto e dopo aver vinto cinque scudetti consecutivi: "Abbiamo un range di allenatori che stiamo valutando, abbiamo le idee chiare. Non c'è un time limit per la scelta, ci vuole un po' di tempo e poi tutti sapranno chi sarà il nuovo tecnico della Juve" ha detto Paratici, che è poi entrato nel dettaglio della situazione di Sarri, che in un’intervista ha dichiarato di avere nostalgia per l’Italia e il calcio italiano. "Lavoriamo con idee chiarissime. Sarri ha detto che ha nostalgia, come tutti gli italiani all'estero ed è una grande verità".

Così, mentre i tifosi del Napoli restano con il fiato sospeso chiedendo all’ex tecnico di non “tradire” la causa azzurra, resta l’incertezza sul nome del prossimo allenatore della Juventus, a poco più di un mese dal raduno in vista della nuova stagione. Tra i nomi usciti quelli di Pep Guardiola, che ha però ribadito di voler restare al Manchester City, Jürgen Klopp e dell’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic.

SPORTAL.IT | 04-06-2019 20:19