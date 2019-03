La Juve B vince e convince. Standing ovation per Kean

Massimiliano Allegri rivoluziona la sua Juve con un turnover massiccio in vista Atletico Madrid, ma il risultato non cambia: vittoria contro l’Udinese per 4-1 che permette alla Vecchia Signora di salire a 75 punti e momentaneamente a +19 dal Napoli secondo in classifica.

Spazio ai giocatori che hanno giocato meno fin qui con il risultato che tutti si vogliono mettere in mostra. Uno su tutti Moise Kean che mette a segno una doppietta nel primo tempo che stende l’Udinese.

All’11esimo Alex Sandro recupera palla in posizione avanzata sin invola sulla sinistra, cross basso per l’attaccante nato a Vercelli che in spaccata batte Musso.

Al 26esimo Barzagli è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare e al suo posto

E’ un monologo dei bianconeri di Torino che sfiorano il raddoppio in un paio di circostanze. La seconda rete è un assolo della punta classe 2000: pallone recuperato su errore di Fofana, progressione in area di rigore e tocco di esterno, deviato, che batte nuovamente l’estremo difensore dei friulani.

Nella ripresa i ritmi si abbassano con l’Udinese che prova a farsi vedere in avanti, ma manca di precisione.

A punire i friulani è il solito Kean che va via in velocità a Opoku con il difensore della squadra di Nicola che lo stende in area di rigore.

Sul dischetto va Emre Can che non sbaglia.

La Juve non vuole fermarsi e al 71esimo trova il poker con Matuidi che si inserisce in area sul cross dalla destra di Spinazzola e di testa batte Musso.

Passerella con standing ovation per Kean che viene sostituito da Allegri al 80esimo, al suo posto Nicolussi Caviglia, stellina della Juventus Primavera che fa il suo esordio in serie A.

A 5 minuti dal 90esimo ecco la rete della bandiera per l’Udinese con Lasagna che viene innescato dal lancio in profondità di De Paul, il numero 15, entrato a inizio ripresa, controlla e davanti a Szczesny insacca con un diagonale perfetto.

Ora testa all'Atletico Madrid per la Juventus che metterà in campo tutte le sue stelle, Cristiano Ronaldo su tutti.

SPORTAL.IT | 08-03-2019 22:30