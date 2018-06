La Juve chiede lo sconto per Godin

La Juve ha sondato il terreno per Diego Godin.

La dirigenza bianconera ha contattato l’Atletico Madrid per chiedere uno sconto sulla clausola rescissoria da 20 milioni di euro inserita nel contratto del capitano dell’Uruguay. I colchoneros non sembrano però intenzionati ad abbassare le pretese per il proprio difensore.

Il direttore sportivo Fabio Paratici, intanto, studia la situazione e valuta l’inserimento di qualche contropartita tecnica come Moise Kean o Mario Pjaca.

SPORTAL.IT | 12-06-2018 15:45