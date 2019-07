La Juve congela Icardi: Wanda Nara provoca e va al contrattacco

Le attese logorano. E inducono a pubblicare post altrettanto intriganti per chi attende un segno, una esternazione, una qualche forma di indicazione sul futuro di uno degli attaccanti di maggior talento tecnico, con un bagaglio che lo rendeva imprescindibile fino a poche settimane fa. Ma qualcosa si è rotto nell’idillio tra l’Inter, Wanda Nara e Mauro Icardi. E questo è quanto: la società ha palesato la volontà di cedere l’ex capitano e di valutare l’offerta più consona per un giocatore che, a studiare l’andamento del valore del suo cartellino, ha ridimensionato nettamente il suo valore. La signora Icardi poteva subire l’attesa. Invece ha scelto di attaccare, con un post su Instagram.

Lo sa anche Fabio Paratici, che non intende cedere alle richieste né dell’ex pigmalione, Beppe Marotta, né della moglie-agente del giocatore. Il dirigente bianconero, che continua a intrattenere rapporti cordiali con Wanda Nara (in vacanza ad Ibiza con la famiglia) non vuole formalizzare ancora un’offerta per l’ex insostituibile, almeno fino a quando non si troverà una quadra da un punto di vista finanziario che piaccia e il tema uscite venga smarcato quanto prima. Le posizioni di Higuain – da sempre pupillo di Sarri – Mandzukic, Cancelo e tutti quelli utili a fare cassa andranno definite prima di affrontare il tema Icardi.

Secondo transfermarkt.com, sito specializzato in materia di valutazioni, il valore di Icardi, da dicembre ad oggi, è passato da 100 milioni di euro a 80. Comprensibile, dunque, la strategia adottata dalla Juventus e la scelta di arrivare a ridosso delle scadenze riducendo il margine di movimento per Wanda Nara.

Da Ibiza, dove si trova apparentemente per un periodo di relax e distensione, in compagnia dei 5 figli, dello stesso Icardi e di Kenny Palacios, il suo truccatore e parrucchiere, la Nara posta su Instagram messaggi di apparente serenità e di estrema sfronytatezza considerando i riferimenti al Napoli e all’apertura di De Laurentiis all’ingresso in rosa di Mauro.

Com’è noto, tempo addietro la signora Icardi aveva già tentato di intrecciare un rapporto proficuo con il presidente e produttore cinematografico, senza poi raggiungere un risultato concreto. L’ultimo post potrebbe essere il suo modo per aprire al club partenopeo. O per rilanciare una sorta di asta, invisa alla Juventus per ovvi motivi. La conclusione della sessione è lontana. E gli occhi dipinti d’azzurro possono assumere un senso in più: mettere sullo stesso piano, a questo punto, la proposta del Napoli.

VIRGILIO SPORT | 22-07-2019 10:07