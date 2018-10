La Juve del futuro ha già un punto fermo

La difesa della Juventus è tutt’altro che giovane.

A Torino lo sanno benissimo e così vogliono muoversi per tempo per trovare alternative ai vari Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Il desiderio di anticipare tutti per Matthjis De Ligt, olandese classe 1999 in forza all’Ajax c’è tutto. Tanto è vero che ci saranno anche gli osservatori della società bianconera, stasera a Bruxelles, per assistere all’amichevole tra il Belgio e gli ‘arancioni’. Per il ragazzo, che in estate i piemontesi hanno già cercato di prelevare dai ‘Lancieri’, si profila un’asta ma la volontà del calciatore potrebbe fare la differenza e pare che non gli dispiacerebbe affatto dividere lo spogliatoio con un fuoriclasse del calibro di Cristiano Ronaldo e altri assi ancora.

Insomma, chi vivrà vedrà, ma accelerare non è una mossa sbagliata anche se da Amsterdam hanno già fatto sapere che il ragazzo a gennaio non si muoverà di sicuro e che ogni operazione verrà ponderata fino in fondo: sanno di avere in mano un gioiello e hanno tutte le intenzioni di non svenderlo. La valutazione del cartellino di Matthjis si aggira sui 50 milioni di euro, ma il rischio è che continui a crescere in maniera esponenziale.

Su De Ligt è forte l’interesse da parte dei club inglesi, pronti a sfruttare le sue caratteristiche: è bravo soprattutto nel gioco aereo, ma da marcatore sa il fatto suo. Occhio, naturalmente, anche al Paris Saint Germain, anche se la Ligue 1, nonostante il grande numero di talenti con la casacca della formazione della Torre Eiffel, non ha di sicuro il fascino della serie A. E della Liga. La Liga, appunto. Se c’è un club che ha sempre avuto un certo ascendente sugli olandesi è il Barcellona, che nella sua fila ha avuto fenomeni del calibro di Johann Cruyff ma anche grandi calciatori quali Ronald Koeman e Johann Neeskens.

SPORTAL.IT | 16-10-2018 08:40