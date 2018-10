La Juve fa bene a Cristiano Ronaldo: l'incredibile record

Cristiano Ronaldo è diventato la persona più seguita del pianeta su Instagram. L'attaccante della Juventus ha spodestato dal trono la cantante e attrice statunitense Selena Gomez, con 145 milioni di followers. Il cambio di casacca ha fatto bene al cinque volte Pallone d'Oro, che tra il trasferimento estivo nel club bianconero e le ottime prestazioni in serie A è diventato il più seguito sul popolare social network. Neanche la vicenda delle accuse di stupro è riuscita ad arrestare la sua inarrestabile ascesa. Ronaldo precede oltre a Selena Gomez, Adriana Grande (132 milioni di follower), Kim Kardashian (119 milioni), Beyoncé (119 milioni), Dwayne Johnson (119 milioni) e Kylie Jenner (112 milioni).

Cristiano festeggia tra l'altro un altro record di prestigio, e in questo caso sportivo: nessuno dei grandi attaccanti della storia recente bianconera era riuscito a segnare 7 reti nelle prime 10 giornate di campionato alla prima stagione con la maglia della Vecchia Signora. L'ultimo a riuscirci fu John Charles nel 1957. Battuti Tevez, Inzaghi, Higuain, Trezeguet, Ibrahimovic, Vialli, Paolo Rossi…

In un'intervista a France Football il fuoriclasse della Juventus ha parlato del suo addio al Real Madrid: "Ho fatto molte cose buone a Madrid e ho trascorso bei momenti che ricorderò per sempre, con compagni di squadra molto preziosi, così come i tifosi. Ma dopo nove anni lì era tempo per me di cambiare club e trasferirmi. Perez mi ha sempre visto come in un rapporto d’affari, lo so. Ciò che mi diceva non veniva mai dal cuore. Sentivo all’interno del club, soprattutto da parte del presidente, che non mi consideravano più come all’inizio. La verità è che il presidente mi voleva, ma allo stesso tempo mi faceva sapere che la mia partenza non sarebbe stata un problema".

La vicenda stupri: "Alla mia compagna ho spiegato tutto. Mio figlio Cristiano jr è troppo piccolo per capire. Il peggio è per mia madre e le mie sorelle. Sono sconvolte e al tempo stesso molto arrabbiate. E' la prima volta che vedo mia madre e le mie sorelle in questo stato".

Sul possibile Pallone d'Oro: "So già di essere uno dei migliori giocatori della storia, il sesto pallone d'Oro non è un'ossessione per me".

SPORTAL.IT | 30-10-2018 12:55