La Juve ha già individuato l'erede di Dybala

Il nome di Dybala è sempre più al centro di diverse voci di mercato. In tanti credono che possa, magari anche a gennaio, divorziare dalla Juventus, forse anche complice un rapporto non idilliaco con Allegri. Tantissimi i club interessati all'argentino che ha iniziato la stagione in salita.

Barcellona e Real Madrid sarebbero pronte a proposte allettanti per strapparlo alla Vecchia Signora. Attenzione anche alle sirene inglesi. In particolare, occhio alle due squadre di Manchester. Guardiola potrebbe esaltarne le qualità al City, Mourinho cerca un nuovo asso attorno al quale costruire la squadra del futuro. La Joya farebbe comodo a tutti.

La Juventus, per il momento, non sembra intenzionata a cedere Dybala (contratto in scadenza nel giugno del 2022) ma, dovesse cambiare lo scenario, la società bianconera avrebbe già individuato il possibile erede. Il nome giusto sarebbe quello di Griezmann. Classe 1991, il francese ha vissuto una grande estate, culminata con la conquista della Coppa del Mondo (vinta da protagonista).

Il bomber dell'Atletico Madrid, durante la scorsa estate, ha rifiutato diverse destinazioni. Punta a vincere la Champions League con i colchoneros, convinto dal progetto di Simeone. Non dovesse riuscirci, potrebbe guardarsi attorno e decidere di cambiare aria per avere nuovi stimoli (è alla sua quinta stagione con la maglia dell’Atletico Madrid). Giocare con Cristiano Ronaldo, in una squadra ambiziosa e prestigiosa come la Juventus, potrebbe essere un'opzione più che interessante. Zidane, dovesse entrare a far parte dello staff dirigenziale bianconero, potrebbe "aiutarlo" nella scelta bianconera. Tutto dipenderà dalla volontà di Dybala e della stessa Juventus.

SPORTAL.IT | 13-09-2018 07:55