Buone notizie dall’infermeria della Juventus per quanto riguarda i brasiliani. Dopo Douglas Costa il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri ha recuperato anche Danilo e non dovrà quindi escogitare soluzioni estemporanee per i lati della retroguardia.

Il terzino ex Porto, Real Madrid e Manchester City si è allenato in gruppo in vista dell'anticipo di sabato sera contro il Bologna.

SPORTAL.IT | 17-10-2019 14:54