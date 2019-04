La Juve ha un sogno per la prossima panchina

La Juventus ha un sogno per la panchina della prossima stagione ed è Pep Guardiola. Questo, almeno, è quanto sostiene Sportmediaset, secondo cui però, con ogni probabilità, sarà ancora il livornese l’allenatore della formazione bianconera, giunta all’ottavo scudetto di fila, nonché quinto con l’ex Cagliari e Milan al timone. L’alternativa più credibile è Didier Deschamps, già sulla panchina dei piemontesi quando la Vecchia Signora era in serie B, nella fase post Calciopoli.

Allegri, aggiungono a Cologno Monzese, dovrebbe restare anche in caso di mancato rinnovo del contratto, ma intanto Max sta dando segni di nervosismo come dimostrato al termine della gara pareggiata al ‘Meazza’ con l’Inter.

E Daniele Adani, a Radio Deejay, lunedì ha attaccato duramente il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, con cui aveva battibeccato dopo il match di sabato sera tra i bianconeri e l’Inter. Il mister toscano ha poi rincarato la dose nella trasmissione di Fazio, defindendo Adani “poco ferrato nella materia”. Questa la risposta dell’opinionista Sky: “Con l’allenatore della Juve l’argomento non poteva essere soltanto il pareggio con l’Inter per 1-1, ma doveva essere un argomento un po’ più profondo da trattare, come la partita con l’Ajax e il cammino in Champions. Se uno parte in un modo e parlando da solo finisce quasi a blaterare, la colpa non è di nessuno ma devi saper avere un argomento e un contraddittorio adeguato, poi puoi spostarlo dove meglio credi. Quando esci da una doppia partita come con l’Ajax e gli argomenti sono che nella gara d’andata dovevi far ammonire i centrali e prendere il rigore, poi dire al ritorno che le grandi partite le vincono i grandi giocatori quando l’Ajax ha un decimo della tua forza, non mi sembrano tanto argomenti per giustificare il tuo cammino…”.

“Non è detto che un analista come me debba fare per forza l’allenatore perché io ho scelto un altro percorso, un allenatore invece deve essere un grande analista. E alla Juventus non è chiesto di vincere il campionato, non prende Ronaldo per battere il Chievo, ma per imporsi in Europa. Allegri è stato molto maleducato ma ci mancherebbe che non lo salutassi. Sicuramente è stato scortese, maleducato e anche arrogante. Ma soprattutto dicendo che non posso parlare perché non ho vinto scudetti manca di rispetto a tutti quanti, anche a chi paga gli abbonamenti e tifa. Puoi ovviamente avere opinioni diverse, ma finire la conversazione togliendosi il microfono… È la seconda volta con me. Io non ho interesse ad argomentare per Allegri, io lo faccio per la gente, e lui finisce togliendosi il microfono”.

SPORTAL.IT | 29-04-2019 18:04