La Juve mette Sarri sotto esame: cosa succede nelle prossime partite

Settimana rovente per Maurizio Sarri e la Juventus: in quattro giorni i bianconeri affronteranno il Lione in Champions League e l'Inter nel match scudetto di domenica sera.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano è sotto osservazione da parte della dirigenza della Juve: l'ex mister del Napoli, dopo i timidi segnali di gioco visti a Ferrara, è chiamato a dare una chiara sterzata ad una stagione finora non esaltante.

Contro la Spal Sarri ha riscoperto Ramsey mezzala: dal gallese e dal ritorno di capitan Chiellini l'allenatore bianconero deve ripartire per affrontare e superare con convinzione i prossimi ostacoli e le critiche che continuano a piovergli addosso.

La sua Juve, spiega la rosea, non ha ancora una identità precisa: non riesce ad adottare il suo gioco ed è ancora aggrappata agli spunti dei suoi singoli. Ha difficoltà a chiudere e gestire le partite e dietro spesso dà la sensazione di non essere impermeabile come in passato.

La svolta deve arrivare nei prossimi giorni, con il ritorno della Champions League e la sfida contro l'Inter: in queste settimane Sarri si gioca la riconferma per la prossima stagione.

"Sarri in discussione? Alla Juve lo siamo tutti, ogni giorno – ha detto a Sky Sport lo Chief football officer bianconero Paratici -. Sono dieci anni che sono qui, sono otto anni che vinciamo e siamo stati tutti in discussione ogni stagione. Quest'anno è esattamente uguale agli altri".

"Il nostro obiettivo è quello di arrivare competitivi in questo momento. Se torniamo indietro di anno in anno, rileggendo gli articoli dei vari giornali, i discorsi sono sempre gli stessi. Non siamo preoccupati, siamo consapevoli del periodo che stiamo vivendo".

SPORTAL.IT | 24-02-2020 10:39