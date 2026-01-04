La Juve Next Gen è tornata grande, impresa dell’Arezzo in 10 contro il Forlì

La Juve Next Gen torna protagonista con un successo netto e meritato. In C brillano anche l’Arezzo e diverse squadre in corsa per vertice e playoff

La Juventus Next Gen conferma il suo ottimo momento battendo il Carpi e rilanciandosi con forza nella zona playoff. I ragazzi di Brambilla mostrano solidità, personalità e crescita continua. Nel frattempo, la Serie C regala risultati pesanti in tutti e tre i gironi. Su tutti spicca l’impresa dell’Arezzo, capace di vincere in dieci uomini sul campo del Forlì.

Girone A: rallenta il Lecco, Cittadella a tutta velocità

Nel Girone A il Lecco non va oltre l’1-1 a Ospitaletto, mancando l’occasione di accorciare sulla vetta. Il Cittadella, invece, si avvicina con decisione al vertice grazie al netto 4-1 sulla Virtus Verona, firmato dalla doppietta di Rabbi. Prosegue la risalita del Trento, vittorioso sulla Giana, mentre il Renate consolida la zona playoff. Torna a vincere anche la Pro Vercelli, che supera la Pro Patria di misura.

I risultati:

Cittadella-Virtus Verona 4-1

​Anastasia (C) al 21′ p.t., Rabbi (C) al 50′ p.t.; Rabbi (C) al 5′ s.t., Patané (V) al 37’ s.t., Vita (C) al 43′ s.t.

Trento-Giana 3-1

​Pellegrini (T) al 30′ p.t.; Berretta (G) al 2′, Pellegrini (T) su rigore al 37′, Dalmonte (T) al 44′ s.t.

Ospitaletto-Lecco 1-1

​Sipos (L) su rigore al 17′, Messaggi (O) al 33′ p.t.

Pro Vercelli-Pro Patria 1-0

Burruano (PV) al 12′ s.t.

Renate-Pergolettese 2-1

Auriletto (R) al 25′ p.t.; Spedalieri (R) al 23′, Arini (P) al 36′ s.t.

Girone B: Arezzo eroico e colpi pesanti in alta classifica

Il Girone B è segnato dall’impresa dell’Arezzo, capace di ribaltare il Forlì e vincere 2-1 nonostante l’inferiorità numerica. Dopo il rigore parato da Venturi e l’espulsione di Gilli, i toscani trovano la rete decisiva con Mawuli, salendo in vetta in attesa del Ravenna. Cade l’Ascoli sul campo della Pianese, travolto dalla tripletta di Bellini, mentre il Pineto si conferma solido vincendo a Pesaro. Torna al successo anche la Torres, che espugna Pontedera con una doppietta di Di Stefano.

Juve Next Gen, continuità e zona playoff

La Juventus Next Gen batte il Carpi 2-0 e allunga la sua striscia positiva a sei risultati utili consecutivi. Le reti di Puczka e Okoro nel primo tempo indirizzano una gara controllata senza grandi rischi. La squadra di Brambilla sale a quota 24 punti, entrando momentaneamente in zona playoff. Una vittoria che conferma crescita e competitività del progetto bianconero.

I risultati:

​Juventus Next Gen-Carpi 2-0

Puczka al 23′, Okoro al 45′ p.t.

Pianese-Ascoli 4-2

​Bellini (P) su rigore al 30′, Milanese (A) al 35′, Silipo (A) al 43′, Bellini (P) su rigore al 49′ p.t.; Bellini (P) al 36′, Sodero (P) al 45′ s.t.

Pontedera-Torres 1-3

Di Stefano (T) all’8′, autorete di Cerretti (P) al 10′, Faggi (P) al 19 p.t.; Di Stefano (T) al 7′ s.t.

Forlì-Arezzo 1-2

​Franzolini (F) al 16′ p.t.; Pattarello (A) al 10′, Mawuli (A) al 48′ s.t.

Vis Pesaro-Pineto 0-2

Vigliotti al 7′, Lombardi al 18′ p.t.

Girone C: equilibrio e successi di misura

Nel Girone C il Picerno, pur restando ultimo, strappa un pareggio al Cerignola sfruttando la superiorità numerica nel finale. Successo importante invece per la Cavese, che supera il Sorrento 1-0 con il gol di Ubaldi. Una giornata senza goleade, momentaneamente, ma con risultati che tengono aperti diversi discorsi in chiave classifica.

I risultati:

Picerno-Cerignola 1-1

D’Orazio (C) al 6′, Frison (P) al 47′ s.t.

Cavese-Sorrento 1-0

Ubaldi (C) al 24′ s.t