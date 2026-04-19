Tra Arezzo e Ascoli duello batticuore fino alla fine per la promozione in B

Pareggio senza reti per i bianconeri, già certi dei playoff ma ancora in cerca di continuità. In vetta equilibrio totale tra toscani e marchigiani a un passo dalla B

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

A novanta minuti dalla fine della stagione regolare, il campionato di Serie C Girone B continua a regalare emozioni e verdetti ancora sospesi. In testa, la corsa promozione resta più aperta che mai con Arezzo e Ascoli appaiate. Nel frattempo, la Juve Next Gen non va oltre un pareggio senza reti, confermando comunque la propria presenza nei playoff. La giornata ha visto anche risultati importanti nelle zone calde della classifica. Tra successi pesanti e passi falsi, ogni squadra si prepara all’ultimo decisivo turno.

Juve Next Gen, un pari che lascia sensazioni contrastanti

La Juve Next Gen chiude la propria gara contro la Pianese con uno 0-0 che non cambia la sostanza della classifica. I bianconeri erano già certi dell’accesso ai playoff e questo risultato conferma una certa solidità difensiva. Tuttavia, la mancanza di incisività offensiva resta un tema evidente alla vigilia della fase decisiva. La squadra bianconera non è riuscita a trovare il guizzo vincente, pur mantenendo il controllo del match in diversi momenti. Ora l’attenzione si sposta totalmente sugli spareggi, dove servirà maggiore concretezza.

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Arezzo e Ascoli, duello fino all’ultimo respiro

In vetta, Arezzo e Ascoli continuano a viaggiare appaiate a quota 77 punti, alimentando un duello entusiasmante. I toscani si impongono con un netto 4-1 sul campo del Pineto, dimostrando grande qualità offensiva e cinismo. Decisivi Ionita, Arena, Pattarello e Tavernelli, che rendono vano il momentaneo gol degli avversari. L’Ascoli risponde con una vittoria più sofferta ma altrettanto preziosa contro il Guidonia, risolta dal solito Milanese. La squadra marchigiana centra così la decima vittoria consecutiva, restando in piena corsa per la promozione diretta.

Gli altri risultati: tra sorprese e verdetti importanti

Dietro alle prime, il Campobasso consolida il quarto posto battendo il Perugia, protagonista invece di un inatteso passo falso. Successo significativo anche per il Forlì, che conquista la salvezza vincendo sul campo del Carpi. La Ternana ritrova il sorriso superando il Bra, mentre la Sambenedettese torna a vincere in casa dopo sette mesi. Finisce senza reti la sfida tra Torres e Gubbio, con i sassaresi che sprecano un’occasione importante per la salvezza. Il Ravenna, infine, si impone nel recupero sulla Vis Pesaro, confermando il proprio valore in vista dei playoff.

I risultati della 37a giornata:

Ascoli-Guidonia 1-0: Milanese al 14’ s.t.

Milanese al 14’ s.t. Bra-Ternana 1-2: Pettinari (T) al 40’, autorete di Capuano (T) al 47’ p.t.; Leonardi (T) al 46’ s.t.

Pettinari (T) al 40’, autorete di Capuano (T) al 47’ p.t.; Leonardi (T) al 46’ s.t. Carpi-Forlì 0-1: Trombetta al 19’ p.t.

Trombetta al 19’ p.t. Perugia-Campobasso 0-1: Gargiulo al 34’ p.t.

Gargiulo al 34’ p.t. Pianese-Juventus Next Gen 0-0

Pineto-Arezzo 1-4: Ionita (A) al 31’ p.t.; Arena (A) al 18’, El Haddad (P) al 37’, Pattarello (A) su rigore al 48’, Tavernelli (A) al 52’ s.t.

Ionita (A) al 31’ p.t.; Arena (A) al 18’, El Haddad (P) al 37’, Pattarello (A) su rigore al 48’, Tavernelli (A) al 52’ s.t. Ravenna-Vis Pesaro 1-0: Di Marco al 49’ s.t.

Di Marco al 49’ s.t. Sambenedettese-Pontedera 2-1: Eusepi (S) su rigore al 18’, Candellori (S) al 53’ p.t.; Kabashi (P) al 41’ s.t.

Eusepi (S) su rigore al 18’, Candellori (S) al 53’ p.t.; Kabashi (P) al 41’ s.t. Torres-Gubbio 0-0