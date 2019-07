La Juve non ci sta e gela Icardi: Wanda Nara in difficoltà

Forse non tutto è perduto, né da archiviare in una lunga storia d’amore e di reciproche incomprensioni come nel rapporto tra Mauro Icardi, Wanda Nara e l’Inter. La loro famiglia, l’aveva definita la moglie agente dell’attaccante argentino. Una famiglia che impartisce degli insegnamenti e prova a imporre regole, perché ordine ed armonia vengano ripristinate. Finalità che non sono state raggiunte o, come hanno ipotizzato alcuni media, sono state ritenute incompatibili con la figura di Wanda Nara.

La Juventus, intanto, non intende sottostare alle condizioni poste da Icardi. La modalità di trasmissione dei messaggi è elegante e raffinata, in stile Juve, ma è pur sempre una risposta che rimanda al mittente le richieste avanzate dal clan e da Wanda, che pure mantiene rapporti cordiali con Fabio Pratici incontrato ad Ibiza tempo addietro, prima del rientro a Milano e della trasferta a Roma.

Oggi la famiglia Icardi si trova alle Baleari: la signora Nara continua a postare video e foto che la ritraggono nel pieno del suo splendore nel famigerato shooting che l’avrebbe portata nella Capitale e impegnata a fermare i momenti vacanzieri che sta trascorrendo con i suoi 5 figli. Ma la questione Napoli, nonostante ciò, sarebbe molto più concreta e presente anche rispetto a poche ore or sono.

Stando a quanto già riferito, l’arrivo dalla Roma di Edin Dzeko alla corte di Antonio Conte sarebbe imminente, che non avrebbe rivisto la sua idea di inserire in rosa Romelu Lukaku. Un fatto che elimina del tutto l’eventualità di una riconciliazione con Beppe Marotta e la nuova dirigenza. Dalla sua Wanda Nara sarebbe pronta a valutare il trasferimento di Maurito a Napoli: 7,5 milioni di euro più bonus più qualche ritocco in una fase più avanzata. Non è da escludere, a questo punto, che Aurelio De Laurentiis inserisca una contropartita tecnica, come Milik per convincere l’Inter (che non gradisce l’ipotesi Juve) o che si studi un contratto che assecondi le ambizioni artistiche della Nara.

Una eventualità che non andrebbe affatto scartata, insomma. In attesa di capire se e come Paratici e Sarri gestiranno fino a Ferragosto il caso Icardi e le esigenze di Wanda.

VIRGILIO SPORT | 19-07-2019 10:54