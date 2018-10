La Juve non teme virus Fifa, via in 13 ma Allegri ne ha altri 9

La decima non basta. Serve l’undicesima e poi la dodicesima e così via perchè la fame dei campioni non si sazia e la Juventus ha ancora appetito. C’è la sosta ma neanche il virus Fifa spaventa i campioni d’Italia, anzi. Vanno via in tanti? Pazienza, restano comunque abbastanza per preparare la gara col Genoa ed aspettare i nazionali di rientro dagli impegni internazionali. Che non son pochi, sia chiaro ma che preoccupano meno del passato. Alla ripresa, fissata per mercoledì pomeriggio, mancheranno i 4 azzurri di Mancini: Bernardeschi, Perin, Chiellini e Bonucci (impegnati nell’amichevole contro l’Ucraina, il 10 ottobre alle 20.45 a Genova, e la sfida contro la Polonia, domenica prossima alle 20.45 a Chorzow).

QUELLI CHE VANNO- Ecco tutti gli altri nazionali-bianconeri: il polacco Szczesny, che oltre alla appena citata sfida contro l’Italia, se la vedrà contro il Portogallo di Cancelo, giovedì 11 alle 20.45, sempre a Chorzow. Non ci sarà però Ronaldo, che rimarrà alla Continassa. La nazionale Campione d’Europa in carica sfiderà poi il 18 in amichevole in trasferta anche la Scozia. La Nazionale del Campione del Mondo Blaise Matuidi affronta in amichevole l’Islanda a Guincamp (11 ottobre alle 21) e poi, in Nations League, sfida la Germania allo Stade de France, il 16 alle 20.45. Doppio impegno anche per la Bosnia di Pjanic: amichevole alle 19.30 dell’11 ottobre a Rize, contro la Turchia, e match di Nations League a Sarajevo, il 15 alle 20.45, contro l’Irlanda del Nord. Impegni per le Nazionali sudamericane: l’Uruguay di Bentancur affronta il 12 la Corea a Seul e il Giappone il 16 a Saitama; lo stesso giorno a Jeddah è in programma un’affascinante amichevole fra Brasile e Argentina. Le Nazionali di Alex Sandro e Dybala sono anche attese, il 12, da due sfide amichevoli, contro Arabia Saudita e Irak. Infine la Colombia di Cuadrado, che affronta, sempre in amichevole, l’11 gli USA e il 16 la Costarica. Una squadra intera fuori, vero, anzi 13 giocatori per la precisione ma la Juve ha tante frecce nel suo arco.

QUELLI CHE RESTANO – A partire da Douglas Costa che, scontata la maxisqualifica per lo sputo a Di Francesco, tornerà a disposizione e sicuramente giocherà titolare contro il Genoa. Il brasiliano è stato anche escluso da Tite non solo per i problemi fisici ma anche per ragioni disciplinari ed ha voglia di riscatto. A disposizione anche Khedira, reduce da un problema al flessore della gamba sinistra. A Torino non c’è poi il solo Cr7, che ha concordato col Portogallo una pausa per dedicarsi solo alla Juve, anche Benatia ed Emre Can non sono stati convocati e sono a disposizione. Virus Fifa sì, ma contenuto. Allegri potrà allenarsi nella prima settimana con Pinsoglio, De Sciglio che si sta ristabilendo, Benatia, Barzagli; Khedira, Emre Can; Douglas Costa, Ronaldo, Mandzukic. Il bomber croato infatti ha detto addio alla nazionale dopo i mondiali. Una buona notizia per Allegri che non vuol fermarsi dopo la felice striscia vincente di inizio stagione. In tutta Europa solo i bianconeri e il Psg sono a punteggio pieno, con i francesi che, rispetto alla Juve, hanno giocato una gara di campionato in più (9 contro 8). Dietro troviamo Chelsea, Liverpool e Manchester City, che hanno una media di 2,50 punti a partita, seguiti dal Borussia Dortmund (2,43 punti). Un’altra italiana, il Napoli, è ottava in questa speciale classifica (2,25 punti a gara con l’Arsenal), mentre, a sorpresa, non ci sono Real Madrid e Barcellona tra le prime 10.

SPORTEVAI | 08-10-2018 14:31