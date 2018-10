La Juve perde i pezzi: via un altro uomo chiave

Dopo il clamoroso annuncio di Marotta (pronto a rimettersi in gioco in un altro top club, attenzione all’opzione Inter), la Juventus, secondo il Corriere della Sera, starebbe per dire addio ad un altro uomo chiave dei recenti successi. Paratici, braccio destro di Marotta e attuale direttore sportivo dei bianconeri, sarebbe pronto a tuffarsi in una nuova avventura lavorativa, chiudendo così il suo rapporto di lavoro con il club bianconero.

Il Manchester United sarebbe al lavoro, da tempo, per trovare un accordo con Paratici. Un'occasione che stimolerebbe molto lo stesso ds bianconero. L'eventuale fine del rapporto tra Paratici e la Juventus sarebbe l'ennesima conferma di una vera e propria rivoluzione in seno alla società guidata dal presidente Agnelli. Il tutto nell’anno in cui la squadra, guidata da Allegri, punta a vincere tutto in campo sportivo.

Il nuovo organigramma dovrebbe portare ad una promozione di Nedved, uomo molto rispettato all'interno del club. L'ex stella bianconera starebbe puntando a diventare il nuovo amministratore delegato della Vecchia Signora. Per il ruolo di direttore generale, si fa il nome di Stefano Bertola. Da capire chi sarà il nuovo direttore sportivo. Non risultano conferme, invece, per quanto riguarda l'ingresso in società di Zidane, da tempo accostato ai colori bianconeri. Nei prossimi giorni, sono attese ulteriori novità. La Juventus sta, letteralmente, cambiando pelle. L’impressione è che il restyling sarà totale, con l’ingresso di nuovi profili, così da iniziare una nuova era. Dopo Marotta, un altro addio eccellente (e inatteso) in casa bianconera.

SPORTAL.IT | 01-10-2018 08:20