La Juve pronta a scippare una stella al Milan

In attesa di novità sul fronte allenatore (Maurizio Sarri resta in pole position, nei prossimi giorni potrebbe arrivare la classica fumata bianca), la dirigenza bianconera sarebbe al lavoro per migliorare la rosa, così da presentarsi al via della prossima stagione con ancora più certezze. Si vocifera di tre acquisti, uno per ruolo. Se per centrocampo e attacco i nomi più gettonati sono, rispettivamente, quelli di Paul Pogba del Manchester United e Federico Chiesa della Fiorentina, ci sarebbe una nuova pista per la difesa.

Storicamente la Vecchia Signora ha sempre puntato su difensori italiani. Per proseguire la tradizione, il club bianconero avrebbe messo gli occhi su Alessio Romagnoli, stella del Milan e della Nazionale. Classe 1995, Romagnoli sarebbe ideale per rinforzare il pacchetto difensivo dei bianconeri, sia per età che per attitudine e carattere. Il Diavolo l'ha sempre considerato incedibile (forte anche di un contratto garantito sino a giugno 2022) ma, vendendolo, realizzerebbe una plusvalenza importante che aiuterebbe molto in chiave Fair Play Finanziario. Il club rossonero, infatti, ha sborsato, nell'estate del 2015, "solo" 25 milioni di euro per strapparlo alla Roma. La quotazione di Romagnoli è, ora, decisamente superiore. Insomma, un sacrificio per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario.

Dovesse trasferirsi alla Juventus, Romagnoli si ritroverebbe a giocare insieme al duo Bonucci-Chiellini, probabilmente il top a livello difensivo in Italia. Secondo La Stampa, oltre a Romagnoli, la Juventus preleverebbe dal Milan anche Pepe Reina, esperto portiere molto legato a Maurizio Sarri (i due hanno lavorato insieme ai tempi della loro avventura a Napoli).

SPORTAL.IT | 04-06-2019 09:11