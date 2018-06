La Juve prova a beffare l'Inter: offerta indecente per Chiesa

Federico Chiesa è l'oggetto del desiderio principale di tante big di serie A. L'attaccante esterno della Fiorentina ha confermato il suo valore in Nazionale, ed è probabilmente il talento più cristallino che il nostro calcio ha prodotto in attacco negli ultimi anni bui.

E' inevitabile che le attenzioni nei suoi confronti si stiano moltiplicando in modo esponenziale: secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus vuole bruciare le rivali, e in particolare l'Inter che negli ultimi tempi sembrava in pole, con un'offerta difficilmente rifiutabile.

Marotta e Paratici avrebbero offerto ai viola 55 milioni di euro più i cartellini di Marko Pjaca e Rolando Mandragora per l'esterno dei gigliati. I Della Valle e Corvino valuteranno la proposta nei prossimi giorni, anche se secondo la rosea non sarebbero intenzionati ad accettarla.

Sul giocatore è molto forte quindi anche l'Interesse dell'Inter, che starebbe preparando, su indicazione di Luciano Spalletti, una offerta da 60 milioni di euro per accaparrarsi il giocatore. Ma prima dovranno essere rispettati i paletti del Fair Play Finanziario decisi dall'Uefa. Per forza di cose il Biscione rischia di arrivare tardi, anche se può contare sulla posizione del papà di Federico, l'ex Azzurro Enrico Chiesa, che preferirebbe l'Inter al club campione d'Italia per la crescita di suo figlio.

Così si è espresso Federico Chiesa pochi giorni fa alla Rai: "La valutazione di 60 milioni di euro? Fa piacere, vuol dire che quello che ho dato in campo è stato ripagato con elogi, complimenti e certe valutazioni che secondo me sono anche esagerate. Ma il mercato di oggi è così". Il giocatore non è seguito da nessun procuratore, ma da papà Enrico: "Una decisione presa con la famiglia e in questo momento era giusto che mi seguisse mio padre, poi vedremo in futuro cosa accadrà. Come padre mi segue tantissimo e mi riprende soprattutto dal punto di vista comportamentale. Mi ricordo che contro il Pescara presi un rosso ingenuo: già avevo capito di aver sbagliato ma lui me lo fece capire non parlandomi per tre giorni".

SPORTAL.IT | 06-06-2018 11:10