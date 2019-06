La Juve punta forte su un mostro del Barcellona

Per poter finanziare il mercato in entrata (Neymar e De Ligt su tutti), il Barcellona è costretto a cedere e il primo giocatore che potrebbe esser sacrificato è Philippe Coutinho.

L'ex interista è reduce da un'annata altalenante ed è finito nel mirino delle inglesi: il Chelsea vorrebbe acquistarlo per sostituire al meglio Hazard, volato a Madrid, e il Manchester United ha sondato il terreno ma la destinazione non convince il giocatore. Nelle ultime ore si è però fatta avanti la Juventus che vorrebbe regalare a Maurizio Sarri un giocatore di spessore internazionale e potrebbe presentare un'offerta al Barcellona nei prossimi giorni.

L'attaccante ha di recente ammesso di non aver reso al massimo in Spagna: "Per me non è stata una grande stagione. Ho giocato al di sotto delle mie possibilità e, soprattutto, non come la gente si aspetta da me. Futuro? Voglio conquistare la fiducia di tutti lavorando duro". L'anno scorso il brasiliano ha lasciato il Liverpool per 105 milioni di euro ma il Barcellona potrebbe cederlo per un'offerta leggermente più bassa, intorno ai 90 milioni di euro.

Nell'immaginario bianconero Coutinho andrebbe a rimpiazzare Douglas Costa che, nonostante le smentite ("Ho altri 3 anni di contratto e sono convinto di rimanere qui"), potrebbe lasciare Torino.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, la Juventus continua a monitorare la situazione: Il primo nome della lista è quello di Paul Pogba, che ha in Sergej Milinkovic-Savic l'alternativa. Il francese è valutato 180 milioni di euro ma inserendo alcune contropartite tecniche (Dybala su tutti), potrebbe convincere i Red Devils ad abbassare le pretese. Sullo sfondo rimane Adrien Rabiot: il giocatore del Paris Saint Germain non rinnoverà il contratto con i campioni di Francia ma la richiesta di 6 milioni netti l'anno spaventa i bianconeri. Sul francese ci sono Manchester City e Barcellona.

SPORTAL.IT | 19-06-2019 17:43