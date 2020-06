La Juve punta un altro attaccante della Fiorentina

Non solo Federico Chiesa: la Juventus cerca un altro rinforzo per il settore offensivo e guarda ancora in casa Fiorentina, puntando gli occhi sul serbo Dusan Vlahovic. A riferirlo è 'Tmw'.

Il 20enne centravanti del club viola, autore di prestazioni convincenti (e sei gol complessivi) nella sua seconda stagione in Toscana, è già sul taccuino di diversi dirigenti ma la Juventus sarebbe pronta a dare l'accelerata decisiva per arricchire il reparto d'attacco.

La Fiorentina, per cedere il serbo, chiede almeno venticinque milioni. I viola realizzerebbero in questo senso un'importante plusvalenza, avendo prelevato Vlahovic dal Partizan per poco meno di 2 milioni di euro nell'estate 2018.

SPORTAL.IT | 13-06-2020 16:47