La Juve punta un big del Milan: possibile scambio di mercato

La Juventus ha messo nel mirino Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riporta Tuttosport, lo stallo nelle trattative per il rinnovo del contratto tra il centrocampista turco e il club rossonero sta ingolosendo gli uomini di mercato della società bianconera, che potrebbero farsi avanti per l’ex Bayer in scadenza il prossimo giugno.

Tra Calhanoglu e il Diavolo l’accordo è infatti molto lontano: il giocatore chiede 7 milioni di euro l’anno, mentre i meneghini si fermano alla metà, 3.5, più bonus. Un divario difficilmente colmabile, che potrebbe giocare a favore dei bianconeri, alla ricerca di altra qualità a centrocampo.

Calhanoglu è seguito anche dall’Inter, ma al momento i campioni d’Italia sarebbero in vantaggio e sarebbero già in contatto da tempo con il giocatore. Non è esclusa neanche una possibile partenza a gennaio: in questo caso Fabio Paratici potrebbe offrire Paolo Maldini un esubero della rosa bianconera, Federico Bernardeschi, per facilitare l’esito dell’operazione.

Oltre all’Inter su Calhanoglu c’è anche il forte interesse di Manchester United e Atletico Madrid.

Maldini si è così espresso sulla situazione del turco nei giorni scorsi: “La settimana della sosta è quella giusta per incontrare gli agenti? Ogni settimana è buona, i contatti ci sono, abbiamo incentrato tutto su una chiarezza estrema. Andiamo avanti sulle varie trattative, non c’è una settimana che può essere migliore delle altre”.

OMNISPORT | 15-11-2020 10:37