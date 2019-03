Novità in casa Juventus. In attesa di novità sul fronte Allegri, la Juventus potrebbe riabbracciare Pirlo. L'attuale opinionista televisivo di Sky sarebbe, infatti, pronto per tornare a lavorare per il club bianconero.

L'ex centrocampista Pirlo, protagonista in maglia bianconera dal 2011 al 2015, potrebbe, secondo il Corriere della Sera, diventare il nuovo allenatore dell'Under 23 juventina, squadra impegnata nel campionato di Serie C.

SPORTAL.IT | 04-03-2019 09:25