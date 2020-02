La Juve scarica Icardi e Wanda Nara: nuovo big nel mirino

Non sono giorni felici per Mauro Icardi: il bomber argentino è retrocesso nelle gerarchie del tecnico del Psg Tuchel, e nella partita di andata di Champions League contro il Borussia Dortmund (vinta dai tedeschi) è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Anche sul fronte mercato si addensano le nubi: il Paris Saint Germain è orientato a non riscattare il suo cartellino versando i 70 milioni di euro pattuiti in estate con l’Inter.

Il giocatore è quindi più vicino a un ritorno in Italia al termine della stagione: ma nel suo futuro potrebbe non esserci la Juventus, nonostante la trama tessuta la scorsa estate da Wanda Nara e dal ds bianconero Paratici.

La Juve sarebbe stata infatti superata dal Real Madrid, che alla ricerca di un centravanti prolifico per il dopo Benzema si sarebbe messo in contatto con Marotta: l’idea è uno scambio con uno tra Jovic e Modric, più soldi.

I bianconeri sono così pronti a virare su ‘un piano B’ di lusso: secondo Tuttosport, i dirigenti della Vecchia Signora hanno messo nel mirino l’attaccante del Manchester City Gabriel Jesus. Valutato 70 milioni di euro, la stella brasiliana lascerà il club inglese se dovesse arrivare la conferma dell’esclusione dalla Champions, e la Juventus è pronta ad approfittarne.

Il nazionale verdeoro, classe 1997, è da tempo un pallino di Maurizio Sarri: capace di svariare su tutto il fronte offensivo sarebbe l’ideale per il mister toscano, che lo aveva già inserito nella sua lista spese la scorsa estate.

SPORTAL.IT | 19-02-2020 09:04