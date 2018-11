La Juve scopre un punto debole: Allegri cambia, via un titolare

La prima sconfitta stagionale della Juventus potrebbe avere ripercussioni importanti sulla formazione titolare dei bianconeri. La prestazione di Szczesny contro il Manchester United è stata pessima: il portiere polacco poteva fare meglio sulla punizione del pareggio di Mata, ed è parso incerto e poco reattivo nell'azione che ha portato all'autorete di Alex Sandro e ha fatto esultare allo scadere gli uomini di Mourinho.

Secondo indiscrezioni Massimiliano Allegri sta pensando di optare a un possibile avvicendamento con Mattia Perin nella prossima partita di campionato contro il Milan, prima della pausa della Nazionali.

Il big match di San Siro è fondamentale per la Vecchia Signora, che deve rialzarsi immediatamente dopo il flop casalingo, e la scelta di Perin potrebbe apparire un azzardo. Ma allo stesso tempo sarebbe uno sprone importante per Szczesny che, finora titolare indiscusso della porta bianconera, potrebbe sentirsi più motivato ad alzare il livello delle sue prestazioni. Perin è fermo a una sola presenza stagionale contro il Bologna, e non vede l'ora di sfruttare l'occasione per insidiare il posto da titolare dell'ex Roma.

Szczesny, che ha ricevuto l'insufficienza da un po' tutti i giornali e i media, è stato fortemente criticato anche dall'ex giocatore del Manchester United Paul Scholes, che commentava la partita per BT Sport: "Non ha fatto bene il suo lavoro, è il loro punto debole. Avrebbe potuto uscire, ma è stato indeciso. Ha faticato per cinque anni all’Arsenal e non mi sembra che sia migliorato".

Secondo un altro ex dei Red Devils, Owen Hargreaves, la Juventus rimpiangerebbe addirittura Gigi Buffon: "Chi ha mai vinto la Champions senza un portiere di livello mondiale? Questa squadra si è preparata per vincere la Champions League e le persone dietro le quinte staranno pensando di aver perso delle chances, ora che Buffon se ne è andato".

SPORTAL.IT | 09-11-2018 13:10