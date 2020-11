La Juve senza Ronaldo si blocca ancora, non basta Morata

Nuovo passo falso per la Juventus, che priva di Cristiano Ronaldo non va oltre il pareggio per 1-1 a Benevento in una partita valida per la nona giornata di Serie A: a Morata replica Letizia nel primo tempo.

E’ il quinto pareggio in nove partite di campionato per la squadra di Andrea Pirlo, che in classifica è terza a 17 punti, a -3 dal Milan in campo domenica e a -1 da Inter e Sassuolo. I giallorossi sono decimi a dieci punti.

LA GARA

Il Benevento affronta i bianconeri a viso aperto, senza particolari timori reverenziali, e la partita è divertente e giocata a buon ritmo. Dopo due occasioni iniziali di Barba e Ramsey, la squadra di Pirlo trova il vantaggio al 21′ con Alvaro Morata: l’attaccante spagnolo conferma di essere in splendida condizione e concretizza nel migliore dei modi il traversone di Chiesa con uno splendido diagonale che trafigge Montipò. La partita sembra in discesa per la Vecchia Signora, Dybala al 25′ sciupa il possibile raddoppio spedendo fuori da buona posizione, poco dopo è Ramsey a trovare l’opposizione di Montipò.

Inzaghi perde Caldirola, infortunato, dentro Maggio, ma nel finale di tempo gli Stregoni crescono: al 37′ Lapadula di testa fa venire i brividi a Szczesny, nel recupero prima dell’intevallo il portiere polacco compie un intervento maiuscolo su Schiattarella, ma poi non può nulla sul tiro al volo di Letizia che regala il pareggio ai padroni di casa. 1-1.

Ripresa, gara apertissima con il Benevento che continua a rispondere colpo su colpo ai bianconeri e ha una grande chance con Improta al 48′. I bianconeri pungono con Morata (grande chance mancata al 52′) ma non passano, Pirlo decide di dare una scossa inserendo Kulusevski e Bentancur per Arthur e Ramsey, poi anche Bernardeschi per Chiesa.

Finale di gara molto nervoso, scintille tra i giocatori e diversi cartellini gialli. Dybala crea una grande occasione all’86’ ma Montipò gli dice no. La Juve va in forcing allo scadere, l’unica chance è di Kulusevski, fermato ancora dall’ottimo Montipò.

