La Juve si affida a Kean: maglia da titolare e rinnovo

Il momento d’oro di Kean prosegue a gonfie vele. Nel giro di poche settimane, il giovane bomber classe 2000 si è trasformato da “interessante prospetto per il futuro” a “stella del calcio del presente e del futuro”. Il tecnico Allegri ha provato a spegnere l’entusiasmo ma, a suon di gol, il 19enne attaccante si sta prendendo la scena, bruciando le tappe e dimostrando di poter essere utilissimo in questo finale di stagione.

Quanto vale Kean oggi? La quotazione di mercato di Moise Kean

Dopo essere stato decisivo anche contro l’Empoli, segnando la rete che ha deciso la sfida con i toscani, Kean è pronto a guidare l’attacco della Juventus anche sul campo dell’ostico Cagliari. Le assenze di Cristiano Ronaldo e Dybala dovrebbero permettere a Kean di scendere in campo dal primo minuto. L’ennesima occasione per confermare di essere un predestinato. La sua voglia di gol è evidente, così come la determinazione con cui scende in campo ogni volta.

Intanto, la società bianconera è al lavoro per blindarlo per i prossimi anni. Le sue eccellente prestazioni stanno attirando le attenzioni di tanti top club, pronti a parlare con Raiola, l’agente del ragazzo, per capire se ci siano o meno le condizioni per provare a strapparlo alla Vecchia Signora. Per il momento, non ci sarebbe nessuna apertura ad una cessione. La Juventus vuole tenersi stretto Kean. A breve verrà discusso il nuovo contratto con Raiola. Adeguamento di stipendio assicurato e, in accordo con Allegri, la piena disponibilità a dargli più spazio possibile. L’idea di un prestito, in questo frangente, sembra fuori luogo. La Juventus vuole Kean nella propria rosa, certo che possa essere un valore aggiunto importante. Dopo aver acquistato CR7, ecco che la Juventus si gode il talento di Kean, “costruito” in casa.

SPORTAL.IT | 01-04-2019 10:00