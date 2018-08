La Juve soffre e vince al 94', Ronaldo resta a secco

La Juventus supera con un 3-2 sofferto il Chievo nel giorno del debutto di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera. Dopo il gol lampo di Khedira, i bianconeri vengono ribaltati dall'ex di turno Giaccherini, che prima serve l'assist del pareggio di Stepinski, poi si guadagna e trasforma il penalty del sorpasso. L'autogol di Bani rimette in corsa i torinesi, poi Bernardeschi regala la vittoria alla Vecchia Signora al 94'.

Juventus a trazione anteriore fin dai primi minuti e vantaggio immediato: al 4', su punizione di Pjanic, Chiellini nel tentativo di colpire di testa serve dietro Khedira che con una bordata ravvicinata porta immediatamente avanti la squadra di Allegri.

I padroni di casa nonostante lo svantaggio non reagiscono e si consegnano ai campioni d'Italia, che instaurano un lungo dominio in campo sfiorando il raddoppio in diverse occasioni: Ronaldo, Cuadrado e Douglas Costa vanno vicini al 2-0 ma non sono precisi.

La Vecchia Signora è così in controllo che si distrae e al 39' subisce a sorpresa la rete del pareggio: Giaccherini crossa in area per Stepinski che sorprende Chiellini e Bonucci e incorna l'1-1. Il gol subito condiziona la Juve: cala l'intensità e la qualità delle azioni bianconere, complice le condizioni fisiche non perfette di alcune pedine di Allegri.

Ripresa, continua il momento di imbarazzo della Juve che si fa vedere dalla parti di Sorrentino solo con tiri dalla distanza (Ronaldo ci prova al 48') e invece soffre le ripartenze veloci dei padroni di casa. Al 56' arriva la seconda botta per i torinesi: Cancelo stende in area l'ex di turno Giaccherini, che dal dischetto realizza freddamente il clamoroso 2-1 clivense spiazzando Szczesny.

Allegri corre ai ripari inserendo Bernardeschi per Cuadrado, e poi Mandzukic per Douglas Costa. Gli ospiti tornano a collezionare palle gol e la squadra di D'Anna si difende come può. Al 66' Sorrentino con una grande parata nega il 2-2 a Ronaldo, ancora il portoghese pochi minuti dopo si trova a un passo dal gol ma trova la deviazione determinante di Cacciatore.

La Juve spinge per il pareggio e al 70' è clamorosa la chance di Mandzukic, servito da Ronaldo, ma il croato di testa manda fuori. Il gol è comunque nell'aria e arriva al 76' sugli sviluppi di un corner: Bani nel tentativo di anticipare Bonucci infila il proprio portiere, 2-2.

Assedio finale della Juventus, Allegri butta nella mischia Emre Can che con un grande inserimento quasi sorprende Sorrentino, costretto a una grande parata di riflesso. All'86' su cross dalla sinistra Ronaldo impatta violentemente con il ginocchio sulla testa di Sorrentino, poi con il portiere a terra Mandzukic segna il 3-2. Pasqua chiede l'intervento del Var e annulla il gol.

La rete della vittoria della Juventus arriva in ogni caso pochi minuti dopo: Bernardeschi al 94' su cross di Alex Sandro regala la vittoria ai bianconeri all'ultimo respiro.

SPORTAL.IT | 18-08-2018 20:10