La Juve sogna Neymar ma non riesce a chiudere Hjulmand, Tonali o Muani: perché il mercato bianconero è fermo

Il punto sul calciomercato della Juventus: il nuovo direttore generale Comolli ha difficoltà a chiudere per i rinforzi promessi a Igor Tudor, la situazione.

Dopo gli arrivi di Jonathan David e Joao Mario, il mercato della Juventus naviga a vista. Tante le trattative in ballo e le caselle da sistemare per Comolli, ma il nuovo direttore generale dei bianconeri sta avendo qualche difficoltà a regalare ufficialmente a Tudor i rinforzi che gli gli sono stati promessi. Per forza di cose, agosto dovrà essere il mese decisivo per chiudere le diverse trattative.

Bremer chiama Neymar alla Juve? Un last dance bianconero

Quello per Neymar non è neanche un colloquio, giusto una battuta del connazionale Bremer. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il difensore ha detto: “Un last dance di Neymar alla Juve? Certo. Sarebbe bello avere uno come Ney qui alla Juve“. Una dichiarazione che ha fatto subito il giro dei social ma che di fondamenta vere di calciomercato non ne ha. Nonostante l’ex Barca stia provando a rilanciarsi e la scorsa notte abbia segnato una doppietta col Santos contro la Juventude, i bianconeri stanno puntando su decisamente altri profili. Ma la suggestione rimane, di quando entrambe le parti erano al top del calcio europeo e venivano accostate.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Kolo Muani aspetta solo la Juve

Passando a trattative decisamente più nel vivo, il nome caldo da settimane è quello di Randal Kolo Muani. Nella seconda parte della scorsa stagione passata a Torino, ha convinto tutti. La dirigenza juventina lo rivuole e lui, che si sta allenando a Parigi con i cedibili, aspetta solo la Juventus. I bianconeri sanno di poter contare sulla forte volontà del giocatore a tornare e sanno che prima o poi il Psg dovrà cedere alle loro condizioni per non vivere una stagione da separati in casa, a meno di clamorosi ribaltoni.

Per questo la Juve non vuole l’obbligo di riscatto, prerogativa imprescindibile per i parigini finora, e continua a offrire dei diritti con il riscatto che scatta a determinate condizioni come Scudetto o qualificazione in Champions. Ma per ora tutte le offerte sono state gentilmente rimandate al mittente, nonostante gli ottimi rapporti politici tra i due club. Intanto Kolo Muani ha rifiutato il Tottenham e nel frattempo Vlahovic aspetta impotente il suo destino.

Hjulmand, si può fare. Sogno Tonali

Passando al centrocampo, la Juventus avrebbe trovato anche il suo rinforzo in quella zona e si tratta di Morten Hjulmand. Il danese dello Sporting Lisbona ha aperto al ritorno in Serie A dopo l’esperienza al Lecce che lo ha lanciato. Ma i bianconeri sono costretti a cedere prima di poterlo effettivamente comprare. Sia Douglas Luiz che Artur sono stati offerti ai portoghesi come contropartite tecniche, ma sono stati rifiutati. Una loro cessione aprirebbe le porte di Hjulmand, per il quale lo Sporting chiede i 60 milioni della clausola rescissoria con la Juve che proverà ad abbassare la richiesta a 40 più bonus.

In conclusione, in casa Juventus ci sarebbe quel sogno chiamato Sandro Tonali. Sarebbe un rinforzo diverso per il centrocampo: Hjulmand è più un mediano mentre l’italiano più un regista in grado di far girare la squadra e creare le azioni. La valutazione del Newcastle sul giocatore è di almeno 70/80 milioni di euro: sarebbe un’operazione da costruire con pazienza e non ad agosto con altre posizioni fondamentali da coprire. Quindi per il momento rimarrà solo una splendida suggestione.