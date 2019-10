La Juve spiazza l'Inter: lo sgarbo di mercato favorisce il Milan

Mario Mandzukic è uno dei giocatori che lascerà certamente la Juventus nella sessione invernale di mercato. L’attaccante croato, fuori dai piani di Maurizio Sarri ed escluso dalla Champions League, doveva andarsene in estate, ma il mancato accordo con i club inglesi interessati aveva fatto saltare tutto. Nelle scorse settimane è sfumato anche il passaggio all’Al-Rayyan in Qatar, dopo la mancata intesa tra il giocatore e il club arabo.

A gennaio sarà la volta buona: sulle tracce della punta vice campione del mondo ci sono diversi club europei interessati all’acquisto. In Italia Inter e Milan puntano forte sul giocatore: i nerazzurri stanno cercando un vice Lukaku e hanno messo Mandzukic, punta di peso e molto esperta, in cima alla loro lista acquisti del mercato invernale.

Ma secondo il Giornale il Milan è pronto a beffare i cugini: i rossoneri avrebbero già raggiunto un accordo con il giocatore grazie al via libera della Juventus, che sarebbe disposta a cederlo al Diavolo pur di non venderlo all’Inter, rivale diretta per la conquista dello scudetto.

Mandzukic è anche nel mirino del Manchester United, anche se dall’Inghilterra arrivano i primi dubbi sull’effettivo interesse dei Red Devils. Uno degli ex, Paul Ince, è scettico: “Mandzukic non è la soluzione hai problemi del Manchester United, è vecchio. Se stanno cercando giocatori giovani, non dovrebbero guardare attaccanti come Ibrahimovic o Mandzukic. E poi i club non vendono i loro migliori calciatori a gennaio”.

Così Paratici sul futuro del croato: “Con Mandzukic parleremo per trovare la miglior soluzione possibile nelle prossime settimane”. Mandzukic è alla Juve dal 2015: per lui 31 reti in 118 presenze in serie A, 4 scudetti e 3 Coppe Italia.

SPORTAL.IT | 17-10-2019 13:04