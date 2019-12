“La Juve sta per prenderlo": tifosi in estasi

Dalle delusioni sul campo ai sogni di mercato. I tifosi della Juventus stanno provando a dimenticare la sconfitta in SuperCoppa Italiana contro la Lazio concentrandosi su un’indiscrezione di mercato riguardante un giovane bomber che il club bianconero segue da un pezzo: Erling Haaland.

BOMBER VICINO. Secondo Nicolò Schira, la Juve sarebbe a un passo dal giocatore. “Continuano i contatti tra la Juventus e Mino Raiola per portare Erling Haaland in bianconero. Pronto quinquennale da 3,5 milioni di euro più bonus netti all’anno per il classe 2000, che piace anche a Borussia Dortmund e Manchester United. Paratici al lavoro per chiudere”.

Il dirigente bianconero sarebbe dunque vicino a convincere Haaland e il suo entourage a firmare per la Juventus. Una notizia assai gradita per i tifosi bianconero. “Ma magari”, commenta Luca, uno dei follower del giornalista della Gazzetta dello Sport.

La maggior parte degli juventini vuole sapere se Haaland potrà arrivare subito. “Ma lo prenderemo a gennaio?”, chiede Forza1897, così come Giuseppe: “Ma Haaland è fattibile a gennaio?”. L’idea di poter schierare il giovane norvegese accanto a Ronaldo, magari in alternativa a Higuain è un’idea che stuzzica il popolo bianconero.

GLI SCETTICI. Areeb, invece, appare poco interessato al nome di Haaland: “Juve ingaggia qualcuno, per il tuo bene”. Come a dire: non importa chi, ma prendi qualcuno in grado di portarci fuori da questa situazione. C’è anche chi si dimostra scettico. “Quindi siamo ad un passo da Haaland – scrive UnUltras – spero solo che faccia parte delle commissioni da dare a Raiola per riportare a casa il polpo Pogba”.

Altri, invece, non pensano che il norvegese sia il giocatore giusto in questo momento. “La Juve ha un sacco di attaccanti – spiega Denis – non sono sicuro che dovremmo prenderlo”. Ma Sayantan risponde: “Higuain è vecchio e anche Ronaldo, non saranno in giro ancora per molto e questo ragazzo può sostituirli. In fase finalizzativa è anche meglio di Higuain”.

SPORTEVAI | 24-12-2019 10:00