La Juve studia il dopo Sarri tra sogni e possibilità

Non basterà lo scudetto a salvare Maurizio Sarri, tira brutta aria per il tecnico toscano dopo l’eliminazione dalla Champions League patita dalla Juventus per mano del Lione. Una gara anche sfortunata, quella dei piemontesi, ma che ha anche attirato le critiche di numerosi addetti ai lavori per come è stata gestita dalla panchina, con scelte che non hanno pagato.

Come era prevedibile è ricominciato il dibattito su chi potrebbe prendere il posto dell’ex allenatore del Napoli e del Chelsea, che venerdì ha sfoggiato il suo inglese con un ‘It’s a shame’ che potrebbe diventare un tormentone e che qualcuno ha già tradotto dando a queste parole tutt’altro significato rispetto a ‘È una vergogna’.

Si parte con il sogno Zinedine Zidane, uno che a Torino ha lasciato il segno da calciatore e che con il Real Madrid ha vinto per ben tre volte la Champions League, tra l’altro – e non è un dettaglio – con Cristiano Ronaldo in organico. Ieri anche i bianchi di Spagna sono stati eliminati ma per i tifosi della Vecchia Signora, in queste ore di nervosismo, è solamente un dettaglio.

Poi c’è Mauricio Pochettino, che ha fatto cose buone al Tottenham ed è apprezzato anche per il suo stile fuori dal campo. Altro nome gettonato è quello di Simone Inzaghi, che con la Lazio ha mostrato tutto il suo valore. Sui social, poi, c’è la schiera dei nostalgici che non si accontenta del ‘Sarri out’ ma vuole anche un ex allenatore della Juventus al suo posto: Massimiliano Allegri (cinque scudetti e due finali di Champions League), Antonio Conte (tre scudetti, quelli della ‘ricostruzione’) e addirittura Marcello Lippi (quello dell’ultima Champions League juventino) sono stati chiamati in causa nelle ultime ore.

L’impressione, comunque, è che la fiera del nome sia appena iniziata, in attesa di comunicazioni da parte del club campione d’Italia. Quando Andrea Agnelli si esprimerà in maniera netta e definitiva sul futuro di Maurizio Sarri il tam-tam, c’è da scommettere, si intensificherà di sicuro.



OMNISPORT | 08-08-2020 11:58