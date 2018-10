La Juve tira un sospiro di sollievo per Dybala

Paulo Dybala aveva fatto spaventare Massimiliano Allegri e i tifosi bianconeri quando era uscito dal campo per una botta al ginocchio durante Argentina-Brasile.

L’argentino, fortunatamente per la Juventus, ha assorbito del tutto la botta ed è tornato ad allenarsi con i compagni alla Continassa.

Dybala, ora, è convocabile a tutti gli effetti per la sfida casalinga contro il Genoa, anche se non dovrebbe partire dall’inizio, visto che accanto a Mario Mandzukic e Cristiano Ronaldo, non impegnati con le proprie nazionali, ci dovrebbe essere Douglas Costa, favorito nel ballottaggio con Federico Bernardeschi.

Per l’ex Palermo potrebbe esserci spazio nella ripresa per consentirgli di mettere nelle gambe minuti importanti in vista della partita contro il Manchester United di Champions League, importante per indirizzare ancora di più le sorti del primo posto nel girone.

SPORTAL.IT | 18-10-2018 23:30