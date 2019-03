Juventus, si è infortunato Cristiano Ronaldo: le sue parole

Notizia peggiore non poteva arrivare per la Juventus: Cristiano Ronaldo è uscito per un problema muscolare durante la sfida fra Portogallo e Serbia, valida per le qualificazioni all’Europeo 2020.

Al 30esimo minuto il calciatore della Juventus è stato sostituito dopo aver accusato un problema alla coscia destra dopo aver tentato uno dei suoi soliti scatti sulla fascia sinistra.

Lo stadio Da Luz di Lisbona è rimasto in silenzio e un brivido ha percorso le schiene dei tifosi juventini che puntano su CR7 per riportare a Torino la Champions League, che manca dal 1996.

Il portoghese si è toccato subito la coscia e si è accasciato a terra. Dopo un breve consulto con i medici della selezione portoghese, Ronaldo ha lasciato il campo in favore del compagno Pizzi.

Lo stesso calciatore ha chiesto la sostituzione al commissario tecnico Fernando Santos.

Le sue condizioni saranno immediatamente valutate nelle prossime ore con lo staff sanitario della Juventus che potrebbe approfondire ulteriormente una volta che il cinque volte vincitore del Pallone d’Oro sbarchi nel capoluogo piemontese.

Le preoccupazioni maggiori, visto che il campionato è ormai in cassaforte, sono rivolte per la gara di andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Ajax in programma il 10 aprile alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

In questa stagione Cristiano Ronaldo non ha saltato nessuna partita per infortunio, nonostante abbia accusato un problema alla caviglia prima della sfida contro il Napoli dello scorso febbraio, ma in quel caso il portoghese scese in campo regolarmente nella vittoria bianconera per 3-1.

L’ultimo infortunio muscolare accusato da CR7 è ai tempi del Real Madrid, che dovette rinunciare a lui per 59 giorni. I tifosi della Juventus e Allegri, ovviamente, sperano che il problema riportato alla coscia destra non sia così grave.

Dopo il termine della gara, finita 1-1, lo stesso Ronaldo ha dichiarato ai cronisti presenti allo stadio: "Non sono preoccupato per questo infortunio e non ho paura, conosco il mio corpo. Credo che in una o due settimane sarò a posto".

