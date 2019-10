La Juve va, per i tifosi due top e un flop che non c'è

Uno, due e tre. La Juventus batte il Bayer Leverkusen e fa sua la prima vittoria in questa Champions League, dopo il pari di Madrid andando in testa al girone proprio con i Colchoneros. A siglare il successo sulle “aspirine” ci hanno pensato Higuain, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. Tifosi soddisfatti sui social in quella che doveva essere la gara di avvicinamento al big match di San Siro di domenica sera, Inter-Juventus.

La Juventus va con una partita in crescendo, come nelle ultime uscite. Senza strafare in avvio ma colpendo al momento giusto con il Pipita che ha ritrovato posto da titolare al centro dell’attacco e la rete. Proprio lui finisce tra i top dei tifosi: un gol e un assist fanno dire a molti: “Altro che Icardi!!!”.

Tanti i migliori della Juve stasera a detta dei tifosi che si scatenano sui social anche in una serata di grande tranquillità. Ed allora stupisce questo Cuadrado ovunque, da difensore a laterale fino ad attaccante aggiunto, a tutta fascia. “Mostruoso l’inizio di stagione del signor Cuadrado” è il commento più pittoresco. E poi c’è De Ligt finito nel mirino dopo le prime partite e qualche incertezza ma salito in cattedra anche stasera già erede designato di Chiellini. “Tra i migliori, è una sicurezza” scrivono in molti.

Ma i complimenti sparsi ci sono per i lanci illuminanti di Pjanic, per le chiusure impeccabili di Bonucci e i tempi di gioco sempre precisi di Khedira, per l’assist da subentrato di Dybala nel 3-0. Insomma una Juventus senza flop.

No flop. Anche perchè i due più opachi nelle trame di gioco, almeno fino all’ora di gioco sono finiti nel tabellino della partita. Stiamo parlando di Bernardeschi e sua Maestà Cristiano Ronaldo. L’ex Fiorentina, schierato titolare a sorpresa, ha patito la posizione da trequartista, non trovando posizione e palle giocabili. Ma alla fine, su assist di Higuain ha trovato il gol che gli mancava da oltre un anno scacciando i fantasmi della crisi post partitona nel ritorno con l’Atletico.

Un capitolo a parte merita come sempre Cristiano Ronaldo. “Ronaldo svogliato si può dire?? Non é sceso ancora in campo..speriamo si ricarichi nell’intervallo” e poi “Non é lesa maestà, magari ora farà una doppietta, ma Cristiano Ronaldo é stato il peggiore in campo”. Non ha fatto una doppietta ma questo tifoso si è dovuto in parte rimangiare le sue parole. Dopo una partita scialba con due palle gol sprecate tirate addosso al portiere, Cr7 ha trovato il gol proprio nel finale protagonista anche di una grande rovesciata in difesa per spazzare l’area che ha ricordato quel gol pazzesco allo Stadium ma con la maglia del Real. “Evviva il Re” hanno twittato felici i tifosi della Juve. Ora testa e gambe all’Inter.

SPORTEVAI | 01-10-2019 22:59