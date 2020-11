La Juve va, tifosi col dubbio: il web si interroga

Poker servito per la Juventus che dilaga in Ungheria sul campo del Ferencvaros dando ulteriori segnali di rilancio dopo la vittoria contro lo Spezia. Ancora un grande Morata in evidenza, autore di una doppietta e un Dybala senza maglia da titolare ma rinfrancato dal gol e mezzo messo a segno. Non ha timbrato il cartellino Cristiano Ronaldo mentre Morata è sempre più idolo del web. I tifosi della Juve, e non solo, intanto si interrogano sulla consistenza dell’avversario affrontato stasera.

Juventus sempre più innaMorata

Tra i tanti messaggi social a esultare per la doppietta dello spagnolo è il principino Marchisio, bandiera bianconera: “Che gol. Conferma ancora una volta la sua crescita e il periodo di forma”. A sostegno del momento magico dell’ex Real e Chelsea ci sono i numeri: Morata è quello che ha segnato più gol in trasferta in stagione, considerando tutte le competizioni: sei, su sei complessivi dello spagnolo”. Il giornalista Romeo Agresti certifica: “Beh, poco da dire: #Morata è diventato un attaccante moderno di livello altissimo”.

Morata cancella Suarez e Dzeko

Lo spagnolo è sempre più idolo dei social bianconeri e i rimpianti per i vari Suarez e Dzeko, obiettivi di Paratici, sono un lontano ricordo. “Morata 6 gol (buoni) e 6 (annullati) per fuorigioco di neanche 12 centimetri totali. Sarebbero dodici: niente male per un attaccante definito “quarta scelta”, al 4 novembre di una stagione come questa”; “Morata ormai segna con il pilota automatico. Fenomenale!”; “Morata in questo momento potrebbe moltiplicare i pani e i pesci”; “Tenete morata in un ampolla di vetro ed in pullman con otto mascherine, vi prego”.

Juve, Ferencvaros poco allenante: il dubbio del web

La squadra ungherese si è rivelata ben poca cosa, quasi indegna di giocare nello stadio intitolato alla stella ungherese di Puskas. Al di là del valore assoluto del Ferencvaros, i due gol nel finale regalati a Dybala (il secondo trasformato in un autorete) hanno fatto venire qualche dubbio sulla prova della Juve in quella che dovrebbe essere un ulteriore carta tornasole dei miglioramenti degli uomini di Pirlo.

“Ma sono del mestiere questi?” si chiede qualcuno con la gif immancabile di Checco Zalone in una battuta virale di un suo film; “Squadra mediocre come poche”; “pare l’Avellino con tutto il rispetto per i campani” scrive un altro mentre i tifosi avversari scherzano sulla stessa lunghezza d’onda: “Cioè, sto Ferencvaros manco al preliminare di Coppa Italia arriverebbe”. La Lazio domenica dovrebbe dare una risposta a queste domande. Se fu vera gloria juventina in Ungheria…

SPORTEVAI | 04-11-2020 23:02