Champions, Juve ok con il super tridente: Ronaldo-Higuain in gol

La Juventus chiude il girone di Champions League con una vittoria: i bianconeri, già qualificati al primo posto, si impongono a Leverkusen superando per 2-0 il Bayer grazie alle reti di Ronaldo al 75′ e Higuain al 92′. Dopo un primo tempo deludente, la squadra di Sarri si sveglia nella ripresa con l’inserimento di Dybala nel tridente con CR7 e il Pipita e riscatta il ko in campionato contro la Lazio. Altra nota lieta per Sarri: la prova di Demiral in difesa. Bianconeri agli ottavi con l’Atletico, che nell’altra partita ha battuto il Lokomotiv Mosca per 2-0.

Primo tempo povero d’emozioni. La Juventus lascia spesso l’iniziativa al Bayer e cerca soprattutto di non subire troppo nel reparto difensivo, totalmente rivoluzionato da Sarri che schiera le seconde linee Danilo, Rugani, Demiral e De Sciglio. I bianconeri hanno un’occasione enorme in avvio con Ronaldo, che non riesce a sfruttare un assist di Higuain all’11’, poi rischiano un minuto dopo quandi Diaby colpisce il palo con una conclusione dai venti metri.

Le Aspirine provano a fare la partita ma creano pericoli per Buffon solo con conclusioni dalla distanza, sulle quali il numero 77 risponde presente. Al 21′ Ronaldo con un’iniziativa personale riesce a liberarsi e concludere, spedendo fuori di un soffio. Nel finale di tempo Rabiot, negativo come tutto il centrocampo dei campioni d’Italia, perde un brutto pallone ma Demiral, tra le note più positive, rimedia in chiusura sulla stellina Hevertz.

Ripresa, in avvio guizzo di Ronaldo che trova la rete su assist di Bernardeschi: il gol è annullato per fuorigioco. La Juve è più propositiva ma i ritmi sono lenti, complice il risultato dell’altra partita (Atletico in vantaggio sul Lokomotiv) che toglie ogni speranza di qualificazione al Bayer.

Sarri decide di smuovere le acque al 68′, inserendo Dybala al posto di Bernardeschi: con il tridente pesante la Juventus si sveglia e al 75′ passa. Proprio la Joya pesca con un cross preciso Ronaldo, che deve solo appoggiare in rete l’1-0. Finale a ritmi più blandi, il Pipita (anche lui innescato da Dybala) con una fiammata da fuori area al 92′ trova il definitivo 2-0.

SPORTAL.IT | 11-12-2019 23:00