La Juve vince ma i tifosi lo bacchettano: "Adesso basta!"

Vince e convince la Juventus che si ritrova immediatamente nella prima serata di Champions League andando a vincere sul campo della Dinamo Kiev con una doppietta di Morata cancellando le difficoltà emerse a Crotone solo pochi giorni fa.

Pirlo ha messo in campo la formazione migliore, al netto di Cristiano Ronaldo e della questione Dybala, ancora in panca, e i risultati si sono visti. Il ko, l’ennesimo di Chiellini, unica nota stonata e i tifosi bianconeri non hanno lesinato a sottolinearlo.

Pirlo ridisegna la squadra ed è vera Juve

Ai tifosi dei social è piaciuta finalmente la formazione messa in campo da Andrea Pirlo che ha messo Chiesa a sinistra e ha fatto giocare Cuadrado nella sua posizione, cioè sulla destra. Una soluzione che era stata caldeggiata anche da Marocchi e soprattutto dalla leggenda bianconera Del Piero nel prepartita di Sky. Detto-fatto e la Juve ha giocato un calcio diverso con le due ali sulle fasce ad allargare il campo e Kulusevski, Ramsey e soprattutto Morata a fare male centralmente. Non è un caso che tutti questi interpreti, al netto di Cuadrado, abbiano preso parte al primo gol mentre il colombiano è stato perfetto nell’assist per il bis dello spagnolo.

Tripudio dei tifosi bianconeri sul web: “Andrea sta imparando” scrivono in molti; “non era difficile, bastava mettere la gente al posto giusto” sottolinea più di qualcuno così come c’è chi dice “visto che Chiesa non è poi così scarso?” e ancora in tono polemico: “finalmente non abbiamo giocato con under 23 o giocatori di serie C, la Champions è un’altra cosa” in riferimento allo spazio concesso ai vari Frabotta e Portanova in queste prime giornate, soprattutto a Crotone.

Chiellini ko, i tifosi perdono la pazienza

Nota stonata, si diceva, in una serata perfetta. Dopo un quarto d’ora alla sua maniera, impeccabile, anche da centrale della difesa a tre, Chiellini ha alzato bandiera bianca, ancora un problema muscolare, l’ennesimo che lo ha tolto dalla gara e chissà per quanto tempo dalla difesa della Juve. I tifosi sono un fiume in piena, chi se la prende con lo stesso difensore: “Adoro #chiellini ma ormai deve stare in panchina e giocare con le piccole per far riposare demiral o de ligt”; “Basta #Chiellini basta. Mi dispiace ma a na certa devi smettere.”; “Chissà se lo capisce pure lui che si deve fare da parte”; “Mi pare fin troppo evidente che su #Chiellini, purtroppo, non si può più fare affidamento”:

Ma qualcuno se la prende anche con Mancini e la Nazionale che lo hanno spremuto durante la sosta: “Ovviamente a 40 anni dopo un crociato, il sior mancini deve convocarlo per i tornei dell’oratorio. Risultato: Juve nn lo mette a crotone perché affaticato e va fuori nella partita decisiva dopo 15 minuti”; “Ma perché giocarsi un cambio con un calciatore che purtroppo non è più integro? Con tutto il bene che gli voglio”; “Non dovrebbe sorprenderci la tenuta fisica di #Chiellini, ma il fatto che sia ancora titolare”.

