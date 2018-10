La Juve vuole blindare Bentancur

Primo gol in campionato contro l’Udinese per Rodrigo Bentancur, arma preziosa per il centrocampo della Juve.

Il regista uruguaiano, arrivato in Italia a gennaio 2015 dal Boca Juniors, è stato a lungo inseguito dalle big d’Europa durante l’ultima sessione di mercato. I bianconeri però, su precisa volontà di Massimiliano Allegri, hanno deciso di rifiutare qualunque offerta. Nemmeno i 30 milioni proposti dal Manchester United riuscirono a convincere Marotta e Paratici nel lasciar partire il giocatore.

Ora la Juve è al lavoro per blindare Rodrigo Bentancur. Il Boca Juniors ha diritto al 50% sulla futura rivendita dell’uruguaiano e i dirigenti bianconeri vorrebbero rivedere l’accordo, raggiunto cinque anni fa nell’affare Tevez.

Previsto nei prossimi giorni un incontro con il club argentino: possibile l’inserimento di qualche contropartita tecnica.

SPORTAL.IT | 08-10-2018 12:30