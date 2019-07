La Juvecaserta si prepara per la A2

Lo Sporting Club Juvecaserta ha comunicato di aver ricevuto, nella tarda serata di ieri, il provvedimento adottato dal Consiglio Federale della FIP con la quale si delibera "di non ammettere al campionato di serie A2, anno sportivo 2019/20, la società Auxilium Torino Spa e la società Amatori Pallacanestro escara ssd a rl che potranno presentare ricorso avverso tale delibera secondo le modalità ed i termini previsti". La delibera prosegue sottolineando che "Le Società “riserva” aventi diritto Cestistica Città di San Severo e Sporting Club Juvecaserta ssd a rl potranno inviare alla FIP l’istanza di ammissione al Campionato di Serie A2 a.s.2019/2020 con la documentazione prevista dai Regolamenti federali. L’ammissione alla Serie A2 delle sopra citate Società “riserva” è subordinata all’esito dell’eventuale ricorso delle Società non ammesse al Campionato di Serie A2 ed al parere della Com.Te.C., ovvero nel caso in cui l’eventuale ricorso venisse accolto verrebbero meno i presupposti del ripescaggio e pertanto verrebbe confermata la partecipazione della Società al Campionato di Serie B a.s. 2019/2020".

La delibera stabilisce, poi, il termine perentorio del 23 luglio prossimo per la presentazione della documentazione alla Com.Te.C. e lo staff ed i consulenti dello Sporting Club Juvecaserta sono già al lavoro per preparare la documentazione contabile ed amministrativa richiesta.



SPORTAL.IT | 17-07-2019 11:19