La Juventus accelera sulle fasce: due in arrivo

Dopo aver riscattato Douglas Costa dal Bayern Monaco (per una cifra pari a 40 milioni di euro), la Juventus ha intenzione di rinforzarsi ulteriormente sulle fasce, uno dei segreti del gioco di Allegri. In particolare, l'uomo mercato bianconero Marotta sarebbe al lavoro per due colpi importanti.

Il primo esterno nel mirino è Chiesa. Di proprietà della Fiorentina (contratto in scadenza nel 2022), il nazionale azzurro piace a tantissimi club (Napoli in primis) ma la Juventus pensa di avere le carte giuste per convincere la Viola a vestirlo di bianconero. Con Pjaca non convinto di lasciare la Vecchia Signora (il croato vuole giocare in un club che possa vincere trofei prestigiosi), da non escludere una proposta alternativa, con una nuova contropartita tecnica che sia gradita ai gigliati. La Fiorentina valuta il giocatore non meno di 40 milioni di euro. L’eventuale arrivo di Chiesa aumenterebbe anche il numero di italiani nella rosa bianconera, altro dogma della società guidata dal presidente Agnelli.

Chiesa vale 40 milioni di euro, ossia lo stesso valore che il Valencia dà a Cancelo. L'Inter, stregata dall’eccellente stagione disputata a Milano dal portoghese, sta facendo di tutto per trovare un accordo con il club spagnolo ma, al momento, complici anche i paletti del Fair Play Finanziario, la fumata bianca è decisamente lontana. La Juventus è pronta al classico blitz per strapparlo alla concorrenza e inserirlo nella rosa bianconera il prima possibile. Con Chiesa e Cancelo a disposizione, la Juventus avrebbe risorse infinite sulle fasce. Da non escludere qualche sacrificio per rientrare parzialmente della spesa, ingente, per arrivare ai due profili.

SPORTAL.IT | 08-06-2018 08:45