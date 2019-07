La Juventus accelera: telefonata Pogba-Sarri

La Juventus non è ancora sazia: dopo aver preso Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, gli uomini di mercato bianconeri vogliono continuare la rivoluzione del centrocampo con il ritorno di Paul Pogba a Torino.

Secondo quanto riporta il Corriere di Torino, il giocatore francese avrebbe telefonato a Maurizio Sarri, per manifestargli la sua volontà di tornare sotto la Mole dopo i tre anni al Manchester United.

La trattativa è complicata per due fattori: la concorrenza del Real Madrid, che non ha affatto mollato la presa per il campione del mondo, e la richiesta dei Red Devils, che non vogliono fare sconti sul cartellino del giocatore, valutato 150 milioni di euro, troppo per la Vecchia Signora.

Con l'arrivo ormai certo in difesa di Matthijs de Ligt per 75-80 milioni, il possibile ingaggio di Pogba sarà possibile solo in caso di cessioni importanti, a cominciare da quella di Paulo Dybala.

Paratici vuole fare leva sulla volontà del giocatore, che secondo quanto riporta il Sun nei prossimi giorni incontrerà il tecnico Ole Gunnar Solskjaer per chiedergli di convincere i vertici societari a venderlo. Il transalpino considera chiusa la sua esperienza in Premier League, e sta spingendo per trovare un accordo all'estero.

SPORTAL.IT | 01-07-2019 15:35