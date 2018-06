La Juventus alza il muro su Rugani

Maurizio Sarri deve ancora insediarsi sulla panchina del Chelsea, ma il mercato dei blues sembra già essere “ispirato” dall’ex allenatore del Napoli, che non disdegnerebbe di contare su qualche ex allievo dei tempi di Empoli, oltre che sui fedelissimi avuti nelle ultime stagioni in azzurro.

Uno su tutti Daniele Rugani, che non sembra incedibile per la Juventus dopo l’approdo in bianconero di Mattia Caldara: i campioni d’Italia però non hanno l’esigenza di cedere il centrale della Nazionale e per questo hanno rifiutato la prima offerta del Chelsea di 30 milioni. Per strappare Rugani ai bianconeri serve uno sforzo in più: in caso di cessione, a Torino punterebbero sul giovane olandese de Ligt.

SPORTAL.IT | 24-06-2018 21:25