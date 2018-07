La Juventus aspetta Ronaldo e lascia un altro indizio social

Sabato 7 luglio alle ore 17 i cancelli dell’Allianz Stadium sono rimasti chiusi e soprattutto all’aeroporto di Caselle qualche ora prima non si è registrato alcun arrivo illustre. Il sogno di far arrivare Cristiano Ronaldo a Torino nel primo sabato del mese è naufragato in fretta, ma in casa Juventus non si preoccupano, anche perché forse neppure la dirigenza aveva creduto più di tanto a un’ipotesi essenzialmente giornalistica. Del resto era improbabile che un affare così delicato sul piano economico potesse concretizzarsi in poche ore e poi il resto lo ha fatto la volontà del presidente del Real Madrid Perez di allungare i tempi, chiedendo al giocatore di esprimere in pubblico la volontà di cambiare aria e magari provando a spuntare una cifra superiore rispetto al super sconto con cui la Juve è vicina a chiudere l’acquisto, “appena” 100 milioni. Schermaglie, forse, ma necessarie per permettere ai campioni d’Europa di individuare il sostituto, da scegliere in una rosa che dovrebbe essere ristretta ai nomi di Mbappé e Neymar (improbabili), Kane e Hazard, stelle del Mondiale.

Nell’attesa, allor,a non resta che dilettarsi con quanto propone la rete dei social, italiani e non solo, e con quanto succede a Madrid. Ovvero, altri segnali pro-Juventus, come il fatto che dal merchandising del Real sia sparita la maglia numero 7: nello store ufficiale del club si passa dal numero 4 di Sergio Ramos all’8 di Tony Kroos. Molto chiaro. Ok, ma il tifoso più pessimista può sempre temere un’incursione del Manchester United. Non dovrebbe essere così, vista la succosa anticipazione che la Juventus ha dato ai propri tifosi su Weibo, il social network più popolare in Cina, dove è comparsa una strana pillola di storia: “Parliamo di numeri 7. Tra i numeri 7 della zebra degli ultimi 20 anni quale ti piace di più?" il “curioso” sondaggio proposto dalla Juventus. Una coincidenza molto particolare… Il video, brevissimo, ha visto sfilare i nomi dei numeri 7 dal 1995 in avanti: Pessotto, Di Livio, Salihamidzic, Pepe, Zaza e Cuadrado, per poi interrompersi bruscamente. Chi sarà il settimo? Chi lo sa, fatto sta che dopo pochi minuti il video è stato rimosso. A Torino si sono precipitati a dire che era solo un’”innocente” dedica ai numeri 7 bianconeri fatta dai social in Cina. Ma sognare non costa nulla…

SPORTAL.IT | 07-07-2018 21:20