La Juventus B ha già una casa

In attesa di scoprire se ci sarà posto per le 'Squadre B' nella prossima Serie C, già si fanno i nomi delle grandi della Serie A pronte a far giocare le proprie squadre "riserva" in terza serie. Uno o due posti dovrebbero liberarsi tra ripescaggi e rinunce e in lizza sembrano esserci Inter e Juventus, due delle squadre più importanti d'Italia a livello giovanile.

Intanto i bianconeri registrano l'ospitalità della Pro Vercelli, il cui presidente Massimo Secondo ha aperto alla possibilità che la Juve B giochi al "Piola" dopo la retrocessione delle "Bianche Casacche" in C: "In Piemonte a oggi ci sono quattro stadi in cui si possa giocare la Serie C, Vercelli, Novara, Cuneo e Alessandria. Come già accaduto in passato noi saremmo ben felici di ospitare la Juventus al 'Piola' – ha detto Secondo a 'La Stampa' – Mi ricordo la nostra odissea del giocare a Piacenza nella prima promozione in B. Non auguro quel disagio a nessuno: quindi con Torino vicino a Vercelli apriamo ai bianconeri le nostre porte".

Già in passato la Primavera della Juventus ha giocato al "Piola" e a completare il tutto c'è l'ottimo rapporto tra le due società: diversi prospetti del vivaio bianconero hanno infatti giocato nella Pro nelle ultime stagioni di Serie B.

SPORTAL.IT | 10-06-2018 20:10