La Juventus batte a fatica il Verona: ci pensano Ronaldo e Buffon

Una brutta Juventus batte soffrendo il Verona per 2-1 in una partita valida per la quarta giornata di serie A. La squadra di Sarri mostra tutti i limiti di gioco attuali e riesce a imporsi solo grazie a un tiro deviato di Ramsey e al rigore di Cristiano Ronaldo, che ribaltano l’iniziale vantaggio di Veloso. Decisivo nella ripresa Buffon con alcune parate, e non manca la fortuna: gli scaligeri colpiscono tre pali. La Vecchia Signora sale al primo posto in classifica in attesa del derby di Milano.

Nel primo tempo la grande intensità del Verona mette in difficoltà la Juventus, che non trova varchi in avanti e gioca preoccupantemente sotto ritmo. Sul tabellino solo un tiro dalla distanza di Ronaldo prima della svolta della partita al 19′: Demiral commette fallo su Di Carmine, dal dischetto l’attaccante degli scaligeri colpisce il palo ma sul proseguimento dell’azione arriva prima la traversa di Lazovic e poi il gol di Veloso con un meraviglioso sinistro sotto l’incrocio.

Sorprendentemente, la reazione dei campioni d’Italia tarda ad arrivare. Il tridente Dybala-Ronaldo-Cuadrado non gira e a rimettere in carreggiata i bianconeri arriva un gol rocambolesco al 31′: Ramsey, servito da Ronaldo, calcia da lontano e grazie a una deviazione fortunosa riesce a trafiggere Silvestri, pareggiando i conti.

Dopo un quarto d’ora finale in cui succede poco o nulla, nella ripresa la squadra di Sarri trova subito la rete del vantaggio su calcio di rigore, assegnato per fallo di Gunter su Cuadrado. Dal dischetto Ronaldo segna di potenza e porta avanti i bianconeri.

Sarri cerca di dare più brillantezza alla manovra dei suoi inserendo Pjanic e Khedira, ma la Juve continua a faticare e soffre molto dietro: Buffon al 63′ salva il risultato su Zaccagni, mentre al 69′ è salvato a sua volta da Bonucci sul tiro di Di Carmine.

La squadra di Juric attacca e mette ancora in difficoltà i bianconeri, nonostante l’ingresso di Higuain, subito condizionato da un pesante colpo sul naso. Al 90′ Buffon è ancora decisivo su Lazovic, poi ringrazia la buona sorte per il palo colpito da Veloso sulla ribattuta. Nel finale rosso a Kumbulla per seconda ammonizione. I bianconeri si portano a casa tre punti preziosi dopo una pessima prestazione, in attesa di tempi migliori.

SPORTAL.IT | 21-09-2019 19:58