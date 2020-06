La Juventus blinda Bentancur

La Juventus lavora per un nuovo rinnovo del contratto di Rodrigo Bentancur. Con Miralem Pjanic in partenza, il centrocampista uruguaiano è considerato incedibile da Sarri e il suo ingaggio da 2,5 milioni netti a stagione andrà rivisto al rialzo.

Sarà rivista probabilmente anche la clausola accordata con il Boca Juniors, che assicura al club argentino un diritto sul 50% della futura rivendita del giocatore. L'idea, secondo quanto riporta calciomercato.com, sarebbe quella di proporre al Boca un corrispettivo di due milioni l'anno per otto stagioni, che porterebbe via via all'estinzione della percentuale sulla rivendita.

SPORTAL.IT | 14-06-2020 10:58