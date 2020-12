La Juventus ci prova per Antonio Rudiger

Antonio Rudiger vorrebbe lasciare il Chelsea. Il nazionale tedesco ex Roma non trova spazio con Lampard, che fino ad oggi gli ha concesso solamente 6 partite. Come molti giocatori quest’anno, Rudiger ha bisogno di giocare per non perdere il treno verso gli Europei di questa estate, e dunque si sta guardando attorno in cerca di alternative.

In Italia, Milan, Inter e Juventus guarderebbero con attenzione agli scenari su Rudiger, anche se, come riporta il portale Todofichajes.com, i bianconeri sarebbero la squadra che osserva più da vicino. La proposta sarebbe un prestito secco di 6 mesi con un diritto di riscatto definitivo fissato per l’estate 2021. Dati gli infortuni continui di Chiellini e Demiral, il classe 1993 potrebbe fare davvero comodo.

OMNISPORT | 30-12-2020 09:47